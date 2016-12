Pogba, nuovo assalto del Real: pronti 100 milioni

20:53 - Prima le parole del suo procuratore Mino Raiola a 'Calciomercato' su Premium ("Non può restare ancora tanto in Italia, quando ci sarà il momento giusto per andare via lo coglieremo"), ora una nuova offensiva del Real Madrid per Paul Pogba. I merengues starebbero preparando infatti un'offerta di 100 milioni per il gioiello della Juve. Nell'operazione avrà un ruolo importante Zidane. Per Pogba pronto un contratto da 10 milioni netti a stagione.

Già le parole di Raiola avevano spaventato la Juve. Ma il club bianconero si trova ora di fronte a una minaccia concreta e importante. Come rivela 'Tuttosport', il Real è tornato di nuovo e prepotentemente su Pogba. Il talento francese, che a fine ottobre aveva rinnovato fino al 2019 il contratto con i bianconeri in scadenza nel 2016, è da tempo nel mirino dei merengues: ma dopo un corteggiamento 'soft', ecco che ora il club di Florentino Perez è pronto a fare sul serio per assicurarsi un obiettivo inseguito da tutte le big europee. Sarà difficile per la Juve resistere: lo stesso presidente Agnelli, qualche tempo fa, aveva ammesso che sarebbe stato molto dura trattenere Pogba nel caso di una maxi offerta. E in questo caso sarebbe una proposta... galactica. A scendere personalmente in campo per portare a buon fine l'operazione sarà Zinedine Zidane, idolo di Pogba. Ad aspettare il francese della Juve un quinquennale da 10 milioni netti a stagione.

Dalle colonne di FourFourTwo è nato un equivoco sulle parole dello stesso Pogba che sembrava flirtare col suo passato, il Manchester United: "Sono un tipo impaziente, ecco perché ho lasciato Manchester. Sentivo che era giusto fare così. Ferguson aveva fiducia in me, ma non mi faceva giocare perché diceva che ero troppo giovane. Mi diceva che il mio momento sarebbe arrivato, ma non lo faceva mai arrivare. Questo però non vuol dire che in futuro non parlerò più col Manchester United, io amo quel club". Questo quanto tradotto da una vecchia intervista a L'Equipe da chi l'ha riportata in Italia. "Traduzione sbagliata - riporta una nota bianconera -. Pogba disse che non avrebbe mai parlato male del Manchester United".