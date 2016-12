Pogba, Mourinho: "Non mi stupirei se non arrivasse"

L'affare Paul Pogba sembra essere ormai in dirittura d'arrivo, ma una frenata (o semplice depistaggio) arriva da José Mourinho ai microfoni di Sky Sportd UK. "Tutti parlano di Pogba, ma non sarebbe una sorpresa per me se alla fine non arrivasse lui e fosse un altro - ha detto l'allenatore dello United , che poi stuzzica la Juve - Non abbiamo intenzione di essere nelle mani di un club che potrebbe vendere e forse non vende".

Frenata o depistaggio? Solo il tempo lo dirà. Intanto, però, José Mourinho tira dritto per la sua strada e, dopo gli acquisti di Bailly, Ibrahimovic e Mkhitaryan, annuncia l'ormai prossimo acquisto del quarto e ultimo rinforzo del suo Manchester United. Che potrebbe non essere Pogba. "Il mercato sta andando in questa direzione - ha detto lo Special One sulle cifre iperboliche che ruotano attorno al talento della Juve - ma è anche il potere d'acquisto dello United e del calcio. Non so mai che cosa sia costoso e cosa a buon mercato: non abbiamo intenzione di essere nelle mani di un club che potrebbe vendere e forse non vende. Ci serve un quarto giocatore con determinate caratteristiche, ma non sarebbe una sorpresa se arrivasse un altro...".



La palla, quindi, passa ora alla Juve. Mou ha fretta di chiudere la campagna acquisti e non è disposto ad aspettare in eterno. L'alternativa a Pogba c'è ed è di certo meno cara. Chissà se il francese è destinato a restare solo un sogno di mezza estate. Sembra di no, ma le migliori telenovele sono sempre piene di sorprese...