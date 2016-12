Pogba, il Barcellona si chiama fuori: richiesta della Juventus troppo alta

Un corteggiatore in meno per Pogba. Dalla Spagna sono certi, il Barcellona non è più in corsa per il centrocampista della Juventus e i motivi sono svariati. Le ultime prestazioni del francese non hanno convinto la dirigenza catalana a investire i 100 milioni chiesti dai bianconeri, e i rapporti non ottimali con Mino Raiola hanno fatto il resto. Proprio dall'agente è arrivata una conferma: "Ho parlato con loro ed è impossibile che prendano Paul".