20 luglio 2016 21:19 Pogba ha scelto, vuole andare allo United Cʼè lʼofferta ufficiale: 101 milioni. I bianconeri ne vogliono 125

Paul Pogba ha chiesto la cessione per tornare al Manchester United, ma la Juventus non ha nessuna intenzione di fare sconti. Il centrocampista può partire, ma solo per 125 milioni di euro. La trattativa è entrata nel vivo, ma i Red Devils per ora si sono fermati a 101 milioni. Nelle prossime ore sono previsti nuovi contatti tra le parti, intanto Raiola è in Inghilterra per trovare l'accordo sull'ingaggio.



Il procuratore è pronto a strappare uno stipendio record: 15 milioni di euro più 5 di bonus a stagione per cinque anni. Il quadruplo di quello percepito oggi dalla Juve, cifre che Agnelli non può raggiungere. La cessione così sembra ormai dietro l'angolo e nei prossimi giorni Mino Raiola tornerà a Torino per portare a Marotta l'offerta del Manchester United. Contatti tra le parti ci sono già stati con il dg bianconero che ha iniziato la trattativa con l'ad dei Red Devils Ed Woodward. La Juve non vuole meno di 125 milioni.





E PAUL FUMA A MIAMIIn attesa di conoscere il suo futuro, Paul Pogba si sta godendo le meritate vacanze dopo l'Europeo. Il francese è volato a Miami, ma è stato sorpreo dal Sun a fumare una sigaretta elettronica. In compagnia del centrocampista anche l'attaccante dell'Everton Romelo Lukaku.