Pogba a un tifoso: "Resto alla Juve? Yeah"

Il suo passaggio al Manchester United è ai dettagli, ma Paul Pogba non si è voluto sbilanciare. A New York, prima di partire per tornare in Italia, è stato intercettato da un tifoso che gli chiedeva di restare alla Juve per vincere la Champions League. Il centrocampista francese si è limitato a un timido "yeah" che ha dato un minimo di speranza a tutti i supporter bianconeri. Peccato che nelle prossime ore firmerà il suo nuovo contratto con i Red Devils e saluterà la Vecchia Signora.