Podolski si pente: "Un errore andare all'Inter"

"Sì, a conti fatti accettare il prestito secco senza diritto di riscatto è stato un errore". Lukas Podolski parla per la prima volta dopo aver chiuso la sua breve parentesi all'Inter. Alla Bild l'attaccante ha spiegato: "La Premier è più adatta alle mie caratteristiche, all'Inter è andato tutto storto. Ora voglio riprendermi il posto in squadra all'Arsenal". Ma non resterà a Londra: è quasi fatta per il suo trasferimento al Galatasaray.