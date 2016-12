Podolski saluta l'Inter e va al Galatasaray

Dopo i sei mesi in Italia trascorsi tra poco campo e molti social, Lukas Podolski è pronto a dire addio all'Inter. Mancini ha deciso di non confermarlo: domenica sarà la sua ultima volta in maglia nerazzurra. Per l'attaccante tedesco all'orizzonte c'è il Galatasaray. Il bomber, di proprietà dell'Arsenal, sbarcherà in Turchia la settimana prossima per le visite mediche di rito e per firmare il suo nuovo contratto. Nulla trapela sulle cifre dell'operazione.