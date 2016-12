Pjanic, spunta un WhatsApp: "Mi hanno venduto in 15 minuti"

Tra le ormai numerosissime indiscrezioni che confermano l'affare Juve-Pjanic , evidentemente in dirittura di arrivo, spunta anche il messaggio WhatsApp. Lo avrebbe mandato, scrive il Corriere dello Sport , lo stesso centrocampista bosniaco della Roma a un amico. Parole chiare, e dure: "Sti c... mi hanno venduto in 15 minuti, hanno chiamato loro la Juve, hanno bisogno di soldi, sono molto amareggiato, ma purtroppo nella vita non si può avere tutto".

Tutto fatto, insomma, come ormai è chiaro da tempo. E tutto solo da ufficializzare, entro una settimana si dice, ma è di dettagli che si parla. Non contano più le firme - ed è paradossale -, perché niente, in questo momento può far pensare al fallimento di una trattativa che è molto ben avviata e che, evidentemente, la stessa Roma vuole condurre in porto. Si tratta semmai di soldi, di come pagare la famosa clausola rescissoria e di quando annunciare alla stampa il tutto. Pjanic è della Juve, nessun dubbio. Che poi sia vero quello che rivela il Corsport, "tutto facilmente documentabile" scrive il quotidiano romano, è abbastanza relativo nel senso che poco conta se sia stata la Roma a cercare la Juve o viceversa.



Di certo il club giallorosso aveva messo in preventivo una cessione importante. Di certo i soldi di Pjanic, della cessione di Pjanic, fanno comodo eccome alle casse della Roma. Di certo il giocatore, per quanto bravo, è considerato da Spalletti e dal club "sostituibile". Lui, Pjanic, sarebbe rimasto dov'era. Lui si arrabbia, lui non accetta che l'affare sia attribuito a una sua scelta e lo chiarisce senza mezzi termini. Diranno che era tutto inevitabile e forse davvero è così. Intanto Allegri lo aspetta a braccia aperte in attesa di poterlo mettere al centro di un progetto che dovrebbe avvicinare ulteriormente la Juve alla grandi di Champions. E' tutto fatto, devono solo ammetterlo tutti. Ancora qualche giorno di attesa e niente più. Poi sarà il tempo delle visite e della firma. Lo abbiamo scritto tempo fa, perché ci erano arrivati segnali chiarissimi. I segnali di quanto sta accadendo o è già accaduto.