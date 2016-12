Pjanic-Juve: la furia dei tifosi romanisti

L'accordo Pjanic-Juve e la conclusione dell'affare con la Roma che sembra poter essere imminente hanno fatto infuriare, come ovvio, i tifosi giallorossi che, attraverso i social, si sono scatenati e hanno attaccato senza mezzi termini la società giallorossa. Il presidente Pallotta è definito da non pochi tifosi giallorossi "il braccio destro di Agnelli". C'è chi non crede possibile il trasferimento a Torino, sperando in una fumata nera nelle prossime ore, chi accusa il giocatore di essere "un traditore, un mercenario" che ha preferito i soldi all'amore della piazza, chi si domanda "ma non era meglio il Barcellona? Potevi andare in qualunque squadra ma alla Juve proprio no?". Chi, infine, che già ha pronto il paragone col brasiliano Emerson, protagonista nel 2004 del cambio di casacca.