Pjanic-Juve, Baldissoni: "Miralem ci ha comunicato che giocherà coi bianconeri"

BALDISSONI: "RICOSTRUZIONI SUI MESSAGGI NON VERE"L'intervento a Roma Radio di Baldissoni per chiarire una vicenda ormai definita, con Pjanic che giocherà nella Juventus nella prossima stagione. Ma il dg ha voluto anche smentire la notizia del Corriere dello Sport secondo cui, via Whatsapp, il bosniaco avrebbe scritto: "Mi hanno venduto in 15 minuti". Eventualità smentita dal dirigente: "Ho parlato con Pjanic, mi ha detto di non aver mai scritto una cosa del genere. Un giorno dobbiamo smentire la clausola, un altro le notizie false del messaggio di WhatsApp nel quale si diceva che era la Roma a voler cedere Pjanic alla Juventus. Si deve cambiare atteggiamento, non si può vivere in questo clima".



Baldissoni si è detto "costretto" a divulgare la lettera che Pjanic, nella giornata del 9 giugno, ha recapitato alla società giallorossa. Una comunicazione nella quale si è messo nero su bianco quanto vi abbiamo anticipato lo scorso 14 maggio: la Juve pagherà la clausola di Pjanic. "Pallotta aveva detto di non volere venderlo ma che non dipendeva da noi, perché c'era una clausola. Pjanic va via con la clausola e diventa che Pallotta dice bugie: questo non è normale", spiega Baldissoni.