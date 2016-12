Pjaca, il Milan ora può chiudere

Una mossa vincente quella del Milan e di Galliani, che si è recato a Zagabria per parlare direttamente con il presidente della Dinamo e per presentargli l'offerta per Pjaca, superiore a quella avanzata dalla Juventus, 15 milioni più due di bonus. Le parole dell'agente del talento croato classe 1995, Marko Naletilic, che ha fatto il viaggio di ritorno con Galliani, non lasciano dubbi sull'eventuale scelta del giocatore. Dal canto suo la Juve non sembra disposta a partecipare ad aste per l'attaccante esterno. Ma non si escludono rilanci dell'ultimo momento. E il Borussia Dortmund non è più un pericolo: Pjaca vuole giocare in Italia. Milan non si ferma a Pjaca. Nel mirino dei rossoneri c'è un altro croato, Mateo Kovacic: si punta al prestito, contando anche sul buon rapporto tra il Galliani e il presidente del Real Madrid Florentino Perez. E per la difesa l'obiettivo caldo è Mateo Musacchio. Prima di recarsi a Zagabria, nel weekend a Ibiza Galliani avrebbe incontrato l'agente del centrale del Villarreal. L'argentino ha una clausola rescissoria di 25 milioni, trattabili: per ora rifiutati 21 milioni del Tottenham e 22 del Bayern Monaco.