Pisa, Rino Gattuso è il nuovo allenatore

Dopo aver sfiorato la panchina di Novara e Carrarese, Rino Gattuso ha finalmente trovato una sistemazione: sarà il tecnico del Pisa per le prossime due stagioni. L'ex Milan dopo aver firmato l'accordo si è trasferito al centro sportivo per dirigere il primo allenamento affiancato dal vice Luigi Riccio e dal suo staff. Gattuso, esonerato nel 2013 dal Palermo, torna quindi in Italia dopo l'esperienza all'OFI Creta.