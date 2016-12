Pirlo torna in Italia: per Conte e... per Mancini

Le (sue) fatiche americane sono concluse: il New York City è fuori dalla fase conclusiva della Major League statunitense, giunta ora ai quarti di finale per concludersi a dicembre. E Andrea Pirlo, in questo scorcio di tardo autunno, può dedicarsi alla maglia azzurra che il ct Conte (crediamo) gli offrirà per le due amichevoli del 13 novembre contro il Belgio e del 17 novembre contro la Romania.

Tutto molto normale, per l'ex juventino alla ricerca della condizione migliore pensando al futuro, ovvero all'Europeo 2016; e anche al presente, visto che la maglia da titolare è roba sua, ma non troppo.

E diciamo di più: alla ricerca anche di quel settore di calcio che si chiama mercato e che vede Pirlo coinvolto, quanto non è dato sapere, nell'ultima voce che lo vuole (vorrebbe) vicino all'Inter per il prossimo trimestre, da gennaio e marzo quando (a marzo appunto) riprenderà il campionato Usa.

Così il suo ritorno in Italia, in questo week end e in vista del raduno di Coverciano, assume i contorni di un ritorno molto speciale, con tutti i quesiti a corredo e per capire che cosa c'è nella sua testa di calciatore ancora in attività, il contratto con i NY scade a dicembre del 2016. Siamo alle ipotesi e alle voci e a questo rientro in Italia pieno di cose: azzurre e ...nerazzurre.