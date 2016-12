Pirlo: "Per prendere Pogba ci vorrà cifra record"

Il record di 100 milioni di euro stabilito da Gareth Bale nel 2013 con il trasferimento al Real Madrid, rischia seriamente di essere stracciato da Pogba. Guardiola lo vuole per il suo Manchester City e lo ha chiesto ai ricchi sceicchi come primo rinforzo.



Pirlo ha solo parole d'elogio per l'ex compagno. "Pogba è talmente giovane che si può investire su di lui, costruendogli intorno una squadra in vista dei prossimi anni - ha spiegato Pirlo -. Ho giocato con diversi giovani, ma Paul è certamente il migliore che abbia mai visto. Fin dal suo primo allenamento con la Juve, abbiamo capito che era speciale. Non riuscivamo a credere che lo United avesse potuto lasciar partire un talento come il suo. Da allora, inoltre, è cresciuto fisicamente e come giocatore".