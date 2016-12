Pirlo da New York: "Basta rumors"

Di lui si sta parlando tanto in queste ore di Nazionale, ma anche per le voci di un suo possibile ritorno in Italia, magari all'Inter. Andrea Pirlo, invece, da New York sembra voler far sapere che non intende cambiare squadra. "Alla fine si torna al lavoro", ha scritto Pirlo su Twitter, utlizzando un hashtag che pare tanto mettere fine alle illazioni sul suo futuro: #StopRumors.