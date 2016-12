Un post su Instagram per mettere la parola fine sulla sua esperienza all'Atalanta e ringraziare i tifosi per l'affetto dimostratogli. Mauricio Pinilla ha usato i social per annunciare la conclusione del suo rapporto con la Dea: "Cari tifosi ormai non è più un mistero la mia situazione". Inizia così il saluto dell'attaccante che ha confermato le ipotesi degli ultimi giorni che lo volevano in cerca di una squadra in gennaio. E poi: "Grazie di cuore".

Pinilla ha giocato nell'Atalanta per due stagioni: arrivato nel gennaio del 2015, il cileno si è subito sentito a casa. "Grazie di cuore per avermi accolto e trattato come un bergamasco in più - ha scritto nel suo post di commiato - vi porterò nel cuore tutta la vita". Quello che più dispiace a Pinilla è il fatto di non aver potuto salutare i suoi tifosi in campo: "Mi dispiace tanto per non avervi salutato come meritavamo entrambi ma il calcio è così, ho avuto la fortuna urlare, saltare, ridere, soffrire e abbracciarvi sotto la curva".