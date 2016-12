Pierpaolo Marino a 4-4-2: "Su Rudi Garcia avevo ragione io"

Sull'Inter: "Soriano giocatore giusto? Secondo me si, a patto che vada via Guarin perché altrimenti farebbe solo confusione. Lo vedrei bene come sostituto del colombiano. Lavezzi tornerà in Italia a gennaio? Un 10% di possibilità ci sono. Una percentuale che non è tanta ma neanche poca. Conosco Lavezzi e si capisce quando non vuole più stare in un club e alla fine il PSG potrebbe anche cedere. Io penso che l’Inter ci stia tentando ancora. L’agente Mazzoni è a Milano, questo vuol dire che sta trattando con qualcuno. Nel calciomercato le sorprese sono all’ordine del giorno, l’Inter è vigile su questa situazione. La concorrenza è della Juventus che adesso non è interessata ma che a giugno potrebbe tornare alla carica".



Poi un consiglio al Napoli: "Chi potrebbe arrivare a Napoli? Kramer è una delle opzioni per il Napoli, insieme a Hector Herrera. Sono due ottimi giocatori, Herrera però ha sia le caratteristiche di Hamsik che quelle di Allan. Bravo a inserirsi e a segnare e a macinare chilometri. Costa un pochino di più rispetto a Kramer. L’Empoli potrebbe far partire Barba? Secondo me Corsi sa che se il giocatore arriva a un prezzo 'indecente' non si tratterrà, anche perché l'Empoli ha già virtualmente guadagnato la salvezza e potrebbe sfruttare questo momento per fare cassa. Nell'Arsenal gioca poco Gabriel Paulista che per caratteristiche ed esperienza è un giocatore già pronto che io prenderei. Maksimovic-Napoli? Secondo me si fa al 60%".



Alla Roma potrebbe andare El Shaarawy: "Il Faraone è idoneo per il modulo di Spalletti, è l'ideale per giocare nei tre dietro la punta. La Roma ci ha pensato già prima del cambio in panchina. I giallorossi stanno cercando anche Perotti e se dovesse partire Gervinho la Roma potrebbe acquistare entrambi".



Il Milan deve cambiare allenatore? "Assolutamente no, Mihajlovic non ha colpe in questa situazione, io lo stimo molto. Il Milan è una squadra che andrebbe ribaltata, i giocatori singolarmente sono bravi ma insieme non tengono, hanno il virus della sconfitta dentro di loro. Ci vorrebbe qualità a centrocampo ma bisogna vedere anche la questione della guida tecnica. Secondo me l'incontro tra Berlusconi e Lippi c'è stato. Grassi meglio di Baselli? Sono diversi, Baselli è un regista adattato a mezz'ala da Ventura ma credo che sia destinato a tornare in regia, mentre Grassi è una mezz'ala pura. Il ragazzo all'80% andrà alla Fiorentina. Dove andrà Quagliarella? La squadra che ci sta tentando di più è la Fiorentina".



Giuseppe Rossi dirà addio alla Fiorentina: "Al 90% va al Genoa".



Pogba rimarrà a Torino col blocco del mercato per il Real? "Tranquillizza la Juve per quanto riguarda la permanenza del giocatore ma preoccupa per la mancata entrata economica, ma se c'è la volontà una formula si trova. Juve-Gundogan? Si può fare negli ultimi giorni di gennaio, sono possibilista al 50%".