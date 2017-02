Il presidente del Pescara, Daniele Sebastiani, torna nuovamente sull'attentato incendiario che ha mandato in fiamme due sue automobili e parla anche della possibile cessione a fine stagione. "Pescara purtroppo è una piazza che dimentica preso e io ho sempre ribadito che se esiste qualcuno meglio di me io sono disponibile a vedere. Ma è chiaro che non mi lascio intimorire, non mi faccio cacciare da nessuno", ha detto a Radio 24.