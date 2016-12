Pescara grandi firme: si sogna Ronaldinho

L’estate, si sa, è la stagione perfetta per sognare, soprattutto se sei un tifoso di calcio e la tua squadra è appena salita in Serie A . E Pescara non fa eccezione, nonostante il principale artefice della promozione, Lapadula, abbia già fatto le valige destinazione Milan. In Abruzzo infatti sono a caccia del sostituto e i nomi che circolano, tra il serio e il faceto, non sono proprio da buttare via. Proprio perché sognare non costa nulla, il tifoso numero uno del Delfino in terra francese Marco Verratti si traveste da Mino Raiola e propone addirittura Ibrahimovic. Infischiandosene dell’ormai prossimo annuncio di Zlatan al Manchester United, il piccolo amico Marco ha postato su Instagram un fotomontaggio dell’ormai ex compagno in maglia biancazzurra, accompagnato da un “Ti aspettiamo”.

E sempre perché i sogni sono gratis, perché non pensare a un altro svincolato eccellente come Ronaldinho? Il piede ancora c'è, il fisico un po' meno. Ma intanto l’indiscrezione di un possibile arrivo del Gaucho circolano da una settimana e in Abruzzo l’hanno presa sul serio. Sul web è addirittura partita una petizione per fargli seguire le orme di Junior, che sul finire degli anni ’80 colorò di verde-oro e deliziò l’Adriatico con tanto di fascia da capitano al braccio. Ibra e Ronaldinho, il burbero e il festaiolo, l’impossibile duo da sogno di inizio estate dei tifosi biancazzurri. Ma visto che i sogni non bastano per salvarsi, la dirigenza del Pescara sta lavorando davvero c econretamente per portare in Abruzzo una coppia, almeno caratterialmente assai simile.



Il burbero Osvaldo – svincolato dopo aver rotto, in un anno e mezzo, con Southampton, Inter e Boca – e il festaiolo Borriello, libero e felice dopo le vacanze a Ibiza. Magari non calcisticamente all’altezza del duo Ibra-Dinho, ma esteticamente di un’altra categoria. E se i tifosi sono pronti a tornare sulla terra, per le pescaresi il sogno inizia ora.