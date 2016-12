Pereyra, parla l'agente: "E' pronto per il Napoli"

Dopo Giaccherini , il Napoli è vicinissimo a Pereyra della Juventus . A fare un punto della situazione ci ha pensato il suo procuratore, Sergio Furlan, ai microfoni di CalcioNapoli24: "Adesso stanno parlando Juve e Napoli, come è giusto che sia. A Roberto piace l'idea di trasferirsi a Napoli e speriamo che tutto possa concludersi per il meglio. Se sono ottimista? Aspettiamo, Napoli è speciale per lui. Entro la settimana prossima ci saranno novità".

In questa trattativa bisogna definire i dettagli: "C'è qualche intoppo con i diritti d'Immagine di Roberto, ma sapevamo che con il Napoli sarebbe stato un aspetto da tenere in considerazione e cercheremo di risolvere la situazione. Sono arrivato in Italia e aspetto una telefonata di Cristiano Giuntoli per incontrarci a Milano e sederci ad un tavolino e discutere".