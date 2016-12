Pellegrini addio, il Manchester City vuole Simeone

13:32 - A fine stagione potrebbe chiudersi l'esperienza in Inghilterra di Manuel Pellegrini. Secondo quanto riporta il tabloid Daily Mail, il Manchester City avrebbe intenzione di cambiare guida tecnica l'anno prossimo e il primo nome sulla lista è quello di Diego Simeone. Nonostante l'anno passato abbia conquistato Premier League e Coppa di Lega, Pellegrini non ha mai convinto l'ambiente ed è molto probabile che quest'anno chiuda a senza successi.

Secondo la dirigenza del City Simeone sarebbe l'uomo giusto per far fare il definitivo salto di qualità alla squadra, un tecnico che ha maturato la giusta esperienza, ha vinto tanto con l'Atletico Madrid (sia in Spagna, sia in Europa) e sa trasmettere quella grinta e quel carattere che un allenatore più calmo come Pellegrini non è riuscito a fare. Il 'Cholo' è sulla carta anche il più abbordabile perchè altri profili come Ancelotti e Guardiola non sembrano potersi liberare da Real Madrid e Bayern Monaco mentre le quotazioni di Jurgen Klopp sono crollate vista la stagione disastrosa del Borussia Dortmund.