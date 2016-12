Pazzini resta al Milan e respinge Destro. Per ora...

00:04 - Arrivato il primo gol in stagione in Coppa Italia contro il Sassuolo, Giampaolo Pazzini non ha nessuna voglia di fermarsi qui respingendo l'arrivo di Mattia Destro ("Nessuna trattativa"). L'attaccante si sta pian piano riconquistando il Milan: il primo segnale è quello che la sua cessione è stata bloccata, nonostante il contratto in scadenza fra 6 mesi. Il Pazzo non si muoverà da Milanello, ora Inzaghi sembra voler puntare su di lui.

Pazzini è stato sicuramente il migliore in campo contro il Sassuolo e questo ha fatto sicuramente riflettere Inzaghi nella notte. Il Pazzo, che ha sempre detto di non voler partire, si è preso la sua prima rivincita riaprendo il dilemma "prima punta o falso 9". L'ex Samp ha segnato, ha sfiorato la doppietta ed è stato funzionale alla squadra facendola salire nei momenti più delicati. Difficile togliere Menez dal centro dell'attacco, ma Pippo ora si trova a valutare lo spostamento sulla fascia del francese.

Bloccato anche l'affare Mattia Destro. La società tramite Milan Channel ha fatto sapere che non c'è nessuna trattativa in corso per l'attaccante della Roma. In realtà, i rossoneri restano sull'attaccante della Roma, per il quale Vigorelli e Sabatini si incontreranno nuovamente. Il Milan voleva uno scambio di prestiti con Pazzini, ma il "no" di quest'ultimo ha fatto naufragare la trattativa. Almeno per questa finestra di mercato.



LA CONFERMA DI MILAN CHANNEL

GALLIANI PENSA SEMPRE A OSVALDO

Quasi sfumata la strada che porta a Destro, in casa Milan non va trascurata la pista-Osvaldo, al quale puntano Galliani e Inzaghi già da una settimana. L'Inter sta discutendo il futuro di Pablo (più fuori che dentro), l'ipotesi-Genoa va bene ai nerazzurri, meno al giocatore che aspetta sempre un grande club, ovvero il Milan. Ci sono ancora tre settimane di mercato per decidere. E' spuntato poi il nome di Barreto. Il capitano del Palermo, con il quale sta ridiscutendo il contratto, è un pensiero delle ultime ore.