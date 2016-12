Pazza idea Chelsea: Mourinho vuole Bale

22:51 - C'è una voce che circola da giorni attorno a Gareth Bale. Un'indiscrezione che arriva dall'Inghilterra e che ha dell'incredibile: Mourinho sarebbe pronto a fare follie per strappare la prossima estate il fuoriclasse gallese al Real Madrid. Un'operazione al limite della "Mission Impossible" per il Chelsea, ma che ha qualche fondamento. Bale, infatti, piace anche allo United e il doppio pressing potrebbe dare il via a una super-asta al rialzo.

Di cifre, per ora, non se ne parla. Ma il rumor ormai è sempre più forte sui media britannici. Gareth Bale è il nuovo obiettivo di Mourinho, che ha messo il gallese in cima alla sua personalissima lista dei desideri. Un obiettivo da capogiro, visti i quasi 100 milioni spesi dal Real solo due anni fa per ingaggiare l'esterno offensivo. Ma, si sa, quando lo Special One si fissa su un giocatore è difficile distoglierlo (vedi Diego Costa). Anche se l'entourage del diretto interessato smentisce qualsiasi ipotesi di trasferimento. In affari, quando c'è di mezzo Mou, tutto è possibile.



Ma il Chelsea non è l'unico club che potrebbe tentare l'assalto al gallese. Anche il Manchester United, infatti, pare molto interessato all'argomento e in quanto a budget non è secondo a nessuno. Real avvertito.