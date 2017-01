Payet e West Ham allo scontro. Bilic: "Resta qui"

La vicenda Payet-West Ham sta assumendo contorni romanzeschi. L'ostinazione del francese nel voler lasciare il club per andare a Marsiglia è ormai chiara e il tecnico del West-Ham Slaven Bilic si è soffermato sulla questione, confermando che l'addio del francese non è certo. "La sua cessione non è inevitabile. Non venderemo i nostri migliori giocatori a prezzo di saldo solo perché qualcuno vuole ingaggiarli".

Dimitri Payet, uno dei protagonisti dello scorso Europeo, ha firmato un importante rinnovo con i londinesi lo scorso anno, andando a guadagnare circa 68.000 sterline a settimana, cifre che nessuno mai ha guadagnato in maglia granata.

Mercoledì è diventata virale sul web la notizia di una presunta dichiarazione del francese, secondo cui sarebbe stato disposto a rompersi i legamenti pur di lasciare l'Inghilterra, una notizia che si è rivelata poi bufala diffusa da un sito parodistico francese. Ciò che è certo ed innegabile è che al West Ham ora regna il caos. La situazione è delicata e lo spogliatoio risente di queste frizioni., tanto che i compagni lo hanno eliminato dal gruppo whatsapp. Lo spogliatoio si è espresso.



Marsiglia e Payet si vogliono e si cercano, vogliono ritrovarsi. L'esterno d'attacco ha militato nell'OM dal 2013 al 2015 e con questo è diventato grande. Cospicuo è anche l'investimento che la squadra allenata da Rudi Garcia sarebbe pronta a sborsare per riportarlo a casa, ma non abbastanza per il West-Ham: 25 milioni. Gli Hammers ne chiedono 50.

L'allenatore ex Roma ha detto: "Non voglio parlare di Payet, parlo dei giocatori solo quando sono da noi, che sia Messi o Payet".