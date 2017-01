L'ultimo colpo del Dragone potrebbe essere Alexandre Pato. Il "Papero" è in procinto di lasciare il Villarreal per trasferirsi al Tianjin Quanjian di Fabio Cannavaro, che perso Kalinic, avrebbe puntato sull'ex Milan in forza al "Sottomarino Giallo" dalla scorsa estate. Il brasiliano sarebbe già in viaggio verso Catania, dove la squadra asiatica è in ritiro, per firmare il suo nuovo contratto.