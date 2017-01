L'ex attaccante del Milan è a Villa Stuart per sostenere le visite mediche e, se tutto andrà come previsto, firmerà poi il contratto con il Tianjin di Fabio Cannavaro. Pato guadagnerà così sei milioni a stagione, mentre il Villareal ne incasserà dodici: insomma, per il brasiliano manca ormai solo l'ufficialità.