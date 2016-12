Pato, ritorno in Europa? No di Van Gaal, ci prova il West Ham

Il gol numero 3000 siglato al Morumbi lo scorso 24 settembre potrebbe essere stato l'ultimo riconoscimento per Pato nel campionato brasiliano. I tabloid britannici non hanno dubbi: il futuro del Papero con ogni probabilità sarà in Inghilterra . Il suo agente Gilmar Veloz avrebbe già trattato con lo United , non trovando tuttavia il gradimento di Van Gaal. E ora in pole ci sarebbe il West Ham, pronto ad accoglierlo a gennaio.

RICHIAMO EUROPEOIn patria Pato sta finalmente vivendo un momento di continuità in termini realizzativi e di affidabilità fisica. L'approdo al Corinthians per 15 milioni di euro a gennaio del 2013 era stato accolto con clamore ma, dopo 17 reti in 57 partite complessive, i Timao si sono accordati con il San Paolo per il prestito biennale. Anche lì ha conservato la sua discreta media gol, regalando a sprazzi giocate di gran classe e perle da copertina. Ma il richiamo del Vecchio Continente, dopo le 6 stagioni con la maglia del Milan, comincia a farsi sentire: a 26 anni Pato sente di poter essere ancora protagonista in uno dei maggiori campionati europei. La Premier, per esempio. Ed ecco che il West Ham sarebbe pronto ad approfittare della sua attuale intricata situazione contrattuale: il 31 dicembre l'accordo con il club paulista scadrà, ma il Corinthians gli ha già fatto sapere di non disporre di abbastanza fondi per pagargli lo stipendio. L'addio, a questo punto, è dietro l'angolo. Un Papero negli Hammers? Lo scopriremo tra poco più di due mesi.