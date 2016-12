Parma: Donadoni resta al suo posto

20:37 - Dall'Europa conquistata sul campo e persa in tribunale a un inizio da mani nei capelli. Il Parma è passato dalle stelle alle stalle nel giro di pochi mesi e con la squadra è precipitato nel tunnel anche Roberto Donadoni, che ora rischia il posto. Nove sconfitte in undici partite con 28 gol subìti fanno da contorno all'ultimo posto in classifica. Dopo lo 0-7 in casa della Juve, Ghirardi e Leonardi hanno valutato la posizione del tecnico, e hanno deciso che non è il caso di cambiare.

I timidi segnali di ripresa visti nella vittoria contro l'Inter sono stati spazzati via dalla prova vergognosa dello Stadium. Una squadra molle, scarica e soprattutto sfiduciata è stata travolta con un passivo umiliante dai bianconeri di Allegri e la rassegnazione dipingeva il volto di Donadoni nelle dichiarazioni postpartita.

Ovvio che il futuro del tecnico in Emilia sia in bilico, è risaputo che l'eventuale alternativa sarebbe Hernan Crespo, tecnico della Primavera. Ma la decisione del presidente Ghirardi, presa in tarda mattinata, è precisa: si va avanti con Donadoni, non è il caso di programmare immediati ribaltoni. Ferma restando la posizione quanto mai difficile del Parma in classifica e del tecnico sulla panchina.

Problemi anche a Cesena dove la dirigenza non ha gradito la brutta prova della squadra nella sconfitta per 2-1 in casa del Chievo. La panchina di Pierpaolo Bisoli traballa e non poco dopo la sesta sconfitta in campionato. In questo caso il sostituto individuato sarebbe Delio Rossi.