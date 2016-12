Parma allo sbando: Pozzi venduto per mille euro

12:05 - Le parole e l'espressione demoralizzata di Roberto Donadoni nel post partita di Milan-Parma dicono tutto della crisi societaria senza fine dei ducali. Quasi tutto, perché nell'ultimo giorno di mercato arriva anche una cessione che sa davvero di beffa per i tifosi gialloblù. Nicola Pozzi si trasferisce al Chievo in prestito con diritto di riscatto fissato per giugno a soli mille euro.

Una cifra irrisoria per un trasferimento che arriva nell'ultimo giorno di mercato: è l'ennesima conferma che il Parma sta smobilitando. Ovviamente la cessione di Pozzi pesa molto meno rispetto a quelle dei big Cassano (svincolatosi dopo un contenzioso per il mancato pagamento degli stipendi), Paletta e Acquah, giusto per fare alcuni nomi. Ma il trasferimento per soli mille euro getta un'enorme ombra sulle intenzioni della nuova proprietà albanese, che avrebbe ereditato una pesantissima situazione debitoria dalla precedente gestione Ghirardi. Donadoni sta cercando di tenere a galla una barca che fa acqua da tutte le parti: la situazione in classifica è drammatica, ancor di più pare esserlo quella finanziaria. Di sicuro, però, i tesserati del Parma che hanno deciso di rimanere stanno dimostrando un'enorme dignità: non è da tutti, in un momento del genere.



