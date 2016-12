C'è soltanto il Milan nel futuro di Gianluca Lapadula . Ne è certo Gianluca Libertazzi , l'agente dell'attaccante rossonero che, a TuttomercatoWeb, ha spiegato: "Il Valencia ha un allenatore italiano e può starci che guardi a questo mercato, ma per quanto concerne non c'è stato alcun contatto. E' un calciatore del Milan e resterà al Milan". Sullo spazio che Montella gli sta dando nel Milan: "Decide l'allenatore, che conosce, vede e lavora con i giocatori quotidianamente: credo che Montella sia più che preparato per decidere. Sinora ha preferito far giocare un calciatore di livello internazionale importantissimo come Bacca, ci vuole rispetto per i ruoli".

Resta il tempo per un commento sulla prima convocazione in Nazionale di Lapagol: "E' stata una bella settimana dopo un periodo delicato con poco spazio. Questo gol e questa convocazione hanno influito molto positivamente sul ragazzo. E' stata una bella emozione, appena appresa la notizia mi ha chiamato per comunicarmela e trasmettermi la sua felicità. C'è stata incredulità e stupore per questa chiamata, gradita e inaspettata".



Infine la nazionale peruviana: "Non sembrava, Gianluca è sempre stato chiaro sull'argomento: gli attestati di stima di Gareca e del suo staff ci sono stati, ma lui è nato in Italia e cresciuto in Italia, in Perù non ci è mai stato, non ha illuso nessuno e ha detto che ci avrebbe pensato. I playoff di Serie B l'hanno fatto propendere per non accettare questa chiamata.