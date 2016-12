Panchina Sampdoria: Ferrero incontra Pioli a Roma

Sprint finale per la panchina della Sampdoria , rimasta vacante dopo il passaggio di Montella al Milan. Il presidente Ferrero , dopo aver parlato con Giampaolo , incontrerà a Roma l'ex laziale Stefano Pioli , l'altro candidato alla guida blucerchiata. Dall'incontro scaturirà la decisione di Ferrero che venerdì dovrebbe ufficializzare il nuovo tecnico insieme all'arrivo in prestito del difensore romanista Leandro Castan.

Il colloquio tra Ferrero e l'ex tecnico dell'Empoli Marco Giampaolo, accostato al Milan fino all'arrivo di Montella in rossonero, è andato bene, ma ancora non è possibile dire che sarà lui il nuovo allenatore della Sampdoria. In corsa resta Stefano Pioli che lo stesso Ferrero incontrerà a Roma insieme agli stati generali del club blucerchiato. Le possibilità a oggi sono al cinquanta percento, ma l'ufficialità e una decisione sono attesi nella giornata di domani. Intanto arriva dalla Roma in prestito Leandro Castan.