Palermo, Zamparini: "Voglio 40 milioni per Dybala e 20 per Vazquez"

15:52 - Maurizio Zamparini ha avvertito le pretendenti di Paulo Dybala e Franco Vazquez, due dei prezzi pregiati del prossimo mercato, fissando il prezzo. "Dybala al Napoli in cambio di Zapata? Non se ne parla, voglio solo soldi. Mi hanno offerto 35 milioni, ma ne voglio 40, ho già avuto due offerte. Devo rimettere a posto i conti del Palermo. Per Vazquez voglio 20 milioni", ha detto il presidente del Palermo.

Poi, a sorpresa, un consiglio all'amico Aurelio de Laurentiis. "Penso che cambierà l'allenatore perché il campionato italiano è diverso dagli altri. L'ho detto al presidente da tempo che dovrebbe cambiare. Quando le cose non vanno bene bisogna rivedere il lavoro di tutto lo staff ma bisogna vedere anche le potenzialità della squadra, in quanto a fatturato, per poterla migliorare. Il Napoli sta già facendo i miracoli per essere in quelle posizioni", le sue parole riferite a Benitez.