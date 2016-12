Palermo, Zamparini: "Dybala è fuori portata per tutti i club italiani"

15:54 - La straordinaria stagione di Dybala - sin qui 11 gol in Serie A, oltre a una serie di prestazioni notevoli - ha catturato l'attenzione di tutti i maggiori club europei, tra cui anche Juventus, Roma, Napoli e Inter. Maurizio Zamparini, però, vede il futuro del giovane talento lontano dalla Serie A: "E' uno dei più forti giocatori al mondo - dice il presidente del Palermo a Radio Kiss Kiss -, ma è fuori portata per tutti i club italiani".

Zamparini valuta il giocatore circa 40 milioni di euro, ma dovrà fare i conti col contratto in scadenza nel 2016. Il rinnovo, infatti, per ora è in alto mare: "Del suo contratto non parlo - dice il numero 1 del Palermo -. Ne parlerà l'agenzia che ho incaricato perché la questione non è il calciatore ma sono i procuratori sudamericani che ci sono in giro. A me dispiace, è un ragazzo a cui voglio bene e sono felice per la sua carriera ma nel mondo del calcio anche le persone devono avere un equilibrio". Sul futuro dell'attaccante: "Sono stato a Londra, ho telefonate da tutta Europa. Lui al Napoli? Sarei felice se lo prendesse De Laurentiis, ma non penso sia alla sua portata. Dybala è fuori portata per tutti i club italiani".