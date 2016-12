Palermo, Zamparini: "Dybala all'asta, Juve in vantaggio" 

18:34 - Via da Palermo. Questa è la sola cenrtezza che accompagna il futuro di Dybala. Dove, però, è ancora tutto da decidere. Juve? Inter? Psg?Arsenal? O altro ancora? In questo momento in pole ci sono i bianconeri ma Zamparini, presidente del Palermo, non ha fretta di chiudere. "In vantaggio - ha dichiarato a France Football - ci sono i bianconeri che hanno offerto 35 milioni. Il giocatore è all'asta, io ne volgio almeno 40 e aspetto Psg e Arsenal".

"La Juve vorrebbe concludere l'affare nel giro di una settimana" ha continuato il patron rosanero. "Io invece attendo, perché naturalmente vorrei la migliore offerta possibile: Dybala è all'ast, sto trattando anche con altre squadre, in primis con l'Arsenal. Lunedì ho pranzato lunedì col suo agente Pierpaolo Triulzi - ha concluso - e mi ha detto che il Psg lo ha convocato a Parigi per parlare del giocatore. Vogliono informarsi sul ragazzo, che in estate andrà via. Loro sono interessati come lo sono anche Arsenal, Manchester City, Juventus, Inter, Roma e Napoli".