Palermo, Zamparini: "Balotelli? Non risolveremo noi i suoi problemi"

Grandi attaccanti nel mirino di Zamparini: Balotelli e Icardi, Higuain e Gabbiadini. E l'occasione di parlare di Balo, causa mercato, e dire che no, non interessa al Palermo, diventa per lui l'occasione di parlare di Pallone e di campioni, come gli piace fare. In tal senso, si rivolge all'amico De Laurentiis e ai tifosi del Napoli per dire che no, non si disperino per Higuain e non cerchino Icardi: Gabbiadini è più forte di tutti e due.



Così smentisce l'interessamento del Palermo per Balotelli: "Tecnicamente non si discute, ma non so quali stimoli possa avere uno che guadagna tanti soldi a stagione - dice a Radio Kiss Kiss Napoli -. Non è certo il Palermo a dover risolvere i problemi di Balotelli". Il presidente rosanero parla poi della cessione di Higuain alla Juve: "Il Napoli ha in organico uno più forte dell'argentino, si chiama Gabbiadini. Lo preferisco anche a Icardi".