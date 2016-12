Palermo, Zamparini: "A fine stagione vendo Dybala"

18:13 - Maurizio Zamparini ha confermato quello che ormai si sa da tempo: Paulo Dybala verrà ceduto a fine stagione. A chi, ancora non si sa, ma di certo le pretendenti non mancano. "Io sto costruendo per l'anno prossimo - ha spiegato il presidente del Palermo - . Naturalmente mancherà Dybala. Prenderemo dei giocatori per rinforzare la squadra perché voglio farla di buono o anche ottimo livello. Il nostro obiettivo sono le coppe".

"Spero che Vazquez rimanga, ma se arriveranno offerte di grande livello non sarò io a tarpare le ali a un giocatore a cui voglio bene", ha aggiunto. Sul fronte rinnovi: "Morganella firmerà il contratto la prossima settimana. Lui è un esempio per tutti. Ce ne sono tanti di giovani molto bravi e noi abbiamo la fortuna di avere un allenatore e un team che li fa crescere. Ai tifosi voglio dire che il prossimo anno avranno una squadra pronta per le coppe. Vorrei che il Barbera tornasse pieno e che per tanti giovani e appassionati il Palermo diventasse la seconda famiglia". Con o senza Dybala, comunque, Zamparini vuole un Palermo ancora più forte: "Dobbiamo tornare alla nostra dimensione, dimenticare le preoccupazioni, sapere che siamo una squadra forte. Questa squadra può fare risultati contro tutti e voglio ribadire la mia fiducia in Iachini che sa trovare, specialmente nei momenti più difficili, la strada giusta. Il Palermo ha fatto bene, ma poteva fare ancora meglio". "Iachini non deve cambiare nulla, deve continuare a essere se stesso. Il calcio è fatto di momenti buoni e momenti meno positivi - ha concluso - . Lui sa mantenere la calma, è un lavoratore. Non sono affatto preoccupato. Spero solo di arrivare prestissimo ai 40 punti per fare giocare i calciatori che si sono messi in mostra di meno come Chochev, Quaison, Ujkani perché dobbiamo vederli in campo per capire cosa fare l'anno prossimo".