Palermo: Vazquez finisce nel mirino del Tottenham

Vazquez vuole un'altra esperienza, dopo aver centrato l'obiettivo salvezza. Il suo rimpianto è la mancata convocazione a Euro 2016 da parte di Antonio Conte, ma adesso per lui è più importante pensare al suo futuro e alla possibile esperienza in Premier League. Al momento, l'unica certezza è l'addio al Palermo dopo 109 presenze (18 in Serie B) e 22 gol (4 in B). Dopo l'interessamento del Tottenham, adesso la palla ripassa a Milan e Napoli.