Palermo: ufficiale l'acquisto di Arteaga

"In attesa della sessione invernale del calciomercato - è scritto ancora nella nota della società -, il giocatore si allenerà da oggi agli ordini del tecnico Davide Ballardini (allenamento aperto agli Operatori dell'Informazione a partire dalle 15.15) e domani verrà presentato alla stampa (luogo ed orario della conferenza verranno comunicati in giornata)".

Arteaga è un attaccante rapido, molto bravo sotto porta, e capace di calciare indifferentemente con entrambi i piedi. Con lo Zulia ha giocato 38 gare realizzando la bellezza di 23 gol. In nazionale ha collezionato solo 3 presenze, ma tra Under 17 e Under 20 ha giocato sette partite realizzando due reti.