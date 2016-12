Palermo, super offerta dello United per Dybala

10:14 - Il suo è uno dei nomi più caldi del mercato. Un mercato che si muove vorticosamente anche in questi mesi "freddi" e non solo per quanto riguarda la temperatura. Per Paulo Dybala è pronta l'asta. Il Palermo è rassegnato a perdere il fuoriclasse argentino, anche perché le offerte non mancano. Ultima, ma solo in ordine di tempo, quella, decisamente super, del Manchester United. Che, stando al Daily Mail, avrebbe messo sul piatto 40 milioni di euro.

Le magie del talento rosanero, già al centro di altre trattative con club europei di una certa levatura, sta facendo strabuzzare gli occhi a tutti. Quest'anno Dybala ha messo a segno 11 gol, due in meno di Icardi e con Tevez a 14 lì,in lato in classifica.

Uno score importante per un giocatore di 21 anni appena che si è già conquistato la fama di bomber di razza. Proprio la sua stagione e, al contempo, le sue prestazioni, gli sono valsi la ribalta del mercato.

Se ne andrà, questo è sicuro. Maurizio Zamparini l'ha confermato accusando il ragazzo di essere "manipolato da cattivi consiglieri".

E sempre il patron dei siciliani, parlando di Dybala a Tuttosport, ha svelato altri retroscena: "Nessun contatto col Napoli. Invece è verissimo di Marotta. Mi ha telefonato: presidente, se lo vendi, la Juve c’è. Siamo pronti a trattare. Ci interessa molto il tuo ragazzo. Ma ho già avuto offerte da mezza Europa. Chelsea, Psg, spagnole e altre inglesi".