PALERMO, NESTOROVSKI PIACE IN SPAGNA

Quella del suo Palermo è decisamente da dimenticare mentre la stagione di Ilija Nestorovski potrebbe essere decisiva per far fare all'attaccante macedone il grande salto. Le nove reti segnate fino ad ora in Serie A hanno attirato l'attenzione soprattutto dei club della Liga spagnola: secondo quanto riportato da Estadio Deportivo, Siviglia e Atletico Madrid starebbero valutando di fare un'offerta a Zamparini per il giocatore classe 1990.