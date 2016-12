Palermo, la Roma fa un tentativo per Vazquez

Lo stesso Vazquez ha commentato, ancora una volta, a Radio Next 97.1 le voci sul suo futuro: "Sono molto grato a Zamparini per avermi portato al Palermo e nel campionato italiano, adesso però è arrivato il momento di guardare avanti per quanto riguarda la mia carriera. In questo momento non so assolutamente nulla riguardo quello che sarà il mio futuro, farà tutto Zamparini. Nel momento in cui mi dirà che c'è un accordo tra il Palermo ed un altro club io dovrò solo prendere un aereo e andare a mettere nero su bianco. Se non succederà, ma non penso, allora resterò al Palermo visto il contratto sino al giugno del 2019". Il giocatore piace a Milan e Tottenham, ma la trattativa tra i rosanero e la Roma può entrare nel vivo.