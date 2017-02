Il ds del Palermo, Nicola Salerno, ha aperto al mercato degli svincolati per le ultime speranze di salvezza dei rosanero. "Non è facile in questo momento trovare giocatori svincolati con una condizione ottimale, peraltro è difficile convincerli a venire. Mancano tredici partite alla fine, in questo momento pensiamo a dare il massimo: se dovesse esserci la chance di trovare uno svincolato pronto, non ci tireremo indietro", ha detto a Trm.