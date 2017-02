Il ds del Palermo, Nicola Salerno, ha spiegato il momento di Diamanti. "Alessandro lo conosco molto bene, ha la possibilità di cambiare la partita in corso ma in questo momento ci sono state le scelte dell'allenatore di fare una partita di attesa. Mi auguro per lui, per noi tutti che Diamanti possa darci una mano. Sono convinto che ci darà qualcosa di importante anche lui", ha detto a Premium Sport.