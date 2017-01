PALERMO, IL DS: "BALLARDINI? POCO CONVINTO DELLA SITUAZIONE"

"Mi è dispiaciuto per la scelta di Corini, si era instaurato un buon rapporto. E' una persona seria, in questi pochi giorni ho visto comunque che ha ottime qualità". Lo ha detto il direttore sportivo del Palermo, Nicola Salerno, commentando le dimissioni del tecnico rosanero. "Avrebbe voluto un lavoro finalizzato anche in prospettiva - ha spiegato - ma in questo momento nessuno può dare garanzie sul futuro. Il nuovo tecnico? Ballardini probabilmente non è convinto della situazione".