Palermo, furia Zamparini: "Non parlo più con Dybala" 

18:51 - Si è rotto il rapporto tra Zamparini e Dybala. A sorpresa è lo stesso presidente del Palermo a dirlo: "Non parlo più con lui. E' cambiato completamente. Ci sono delle persone che cercano di coinvolgerlo in situazioni strane. E' un ragazzo d'oro, corrotto da cattivi educatori". L'attaccante argentino è valutato 40 milioni di euro dai rosanero: "E' difficilissimo che resti qui. Nessun contatto con il Napoli".

Zamparini si è sfogato a Radio Kiss Kiss: "Quest'anno è esploso, ma sapevo già che era molto forte. Il ragazzo è ormai in mano a personaggi che non vogliono il suo bene. E' difficilissimo che resti a Palermo, forse qualcuno se lo augura per portarlo via poi a parametro zero. Queste sono quelle sciocchezze della FIFA, ormai il calcio è in mano a certi personaggi come agenti ed altri che vogliono solo fare soldi. Adesso è influenzato da chi lo vede solo come una cassaforte di soldi e basta". Il presidente del Palermo è in guerra con l'agente del calciatori per le percentuali di provvigione. Ora è aperta l'asta, partecipano tutti. Dalle big inglesi alla Juventus.