Palermo: Dybala nel mirino dell'Arsenal

19:00 - Le ottime prestazioni di Dybala, che sin qui sta disputando una stagione straordinaria con la maglia del Palermo, hanno catturato l'attenzione di tutti i maggiori club europei. Tra questi c'è l'Arsenal di Wenger che, secondo quanto riferito dalla stampa inglese, l'ha messo in cima alla lista dei rinforzi per la prossima stagione. Il presidente Zamparini, intanto, fissa il prezzo: "Vale oltre 40 milioni".

Sbarcato a Palermo nel 2012 in cambio di circa 12 milioni di euro versati nelle casse dell'Instituto de Cordoba, in due anni e mezzo Dybala è cresciuto notevolmente, confermando pienamente il talento su cui ha deciso di investire il club di Zamparini.



I 9 gol realizzati (per ora) in questo campionato, oltre a una serie di partite di notevole livello, hanno stregato l'Arsenal, che secondo alcuni media britannici sarebbe pronto a versare 40 milioni di euro nelle casse dei rosanero. Zamparini certamente non lo mollerà in questa finestra di mercato, ma in estate una sua cessione potrebbe diventare inevitabile in caso di offerta irrinunciabile: "Lo hanno cercato molte squadre ma solo straniere - rivela Zamparini a Rai Radio2 -. Agli inglesi ho detto che non è in vendita al momento, ma che ne riparleremo tra sei mesi. Per me è il miglior attaccante europeo al momento, vale oltre 40 milioni".