Palermo, Dybala apre al Barcellona: "Vengo a nuoto"

17:07 - Dichiarazioni importanti quelle rilasciate da Dybala, protagonista assieme a Vazquez della strepitosa stagione del Palermo. Intervistato da Radio Belgrano, il numero nove dei rosanero ha rivelato quale maglia vorrà indossare, interloquendo con un finto Messi: "Raggiungerti al Barcellona? Certo, verrei subito senza neanche cambiarmi. Non c'è bisogno di fare contratti, vengo a nuoto, tanto si tratta di attraversare il Mediterraneo... ".

Parole giustificate quelle di Dybala. Quale calciatore argentino non vorrebbe giocare con Leo Messi, l'erede di Maradona? Non sarebbe solo un modo per stare al fianco del connazionale, ma anche per potergli "rubare" certe mosse e certe giocate che ogni domenica fanno impazzire i tifosi del Camp Nou (e i tifosi delle squadre avversarie). E, chissà, magari anche per superare il maestro, perché per poterlo fare bisogna sempre prender spunto dal docente prima di tutto. Dopo aver parlato della sua destinazione prediletta, la Joya (questo è il suo soprannome) ha parlato della sua carriera sin qui nel calcio italiano, destinata a concludersi in questa stagione: "Ho avuto problemi perché il Palermo ha vissuto molti cambi di allenatore, cinque nel primo anno, e alla fine siamo retrocessi. E' stato un momento difficile - ha spiegato la stella argentina - ma mi è servito per crescere. Stare in B mi ha dato modo di capire il calcio italiano e tornare facilmente in A mi ha dato fiducia. Ho avuto il tempo di maturare, ho giocato e trovato la forma. Da un anno ormai gioco tutte le partite".

Poi del suo ruolo e del suo modo di giocare con Vazquez, a tratti rivoluzionario visto il numero che porta sulle spalle: "Faccio la punta, ma non come un 9 classico. Gioco anche come spalla del 9, faccio gli assist e in attacco tutti cerchiamo di stare vicini, scambiarci le posizioni, venire incontro alla palla. Non ci fermiamo mai". Infine Dybala conferma di voler giocare per la sua nazionale, l'Argentina, declinando un'altra volta l'invito di far parte della selezione di Antonio Conte: "Il mio sogno è giocare con l'Argentina, è quella la mia nazionale. Voglio dare il massima per conquistare un posto nella Seleccion. Non credo sia un caso che tanti argentini siano in testa alla classifica marcatori di Serie A perché lavoriamo tutti bene. Il calcio italiano è pieno di argentini di qualità così come in Spagna dove ci sono Vietto e... Messi". Una vera ossessione per la Joya il desiderio di giocare con Messi...