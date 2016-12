Palermo, Dybala alla Juve per 32 milioni

Non c'è, in sostanza, più molto da dire. La trattativa era in piedi da tempo ormai e il club campione d'Italia era in pole. Inter e Milan, le squadre italiane interessate non hanno avuto la forza, soprattutto economica, per competere con la Juve che si aggiudica uno dei migliori giocatori della stagione.

Già Zamparini aveva fatto sapere che ormai la Vecchia Signora era decisamente in vantaggio. Dybala, che aveva molti estimatori in Premier League, con Liverpool e Arsenal in testa, era stato anche nel mirino del Barcellona. Ma La Juve rappresenta, per ovvie ragione, un trampolino di lancio da sfruttare per crescere ancora di più.

Per Marotta, che punta dritto anche a Cavani e Falcao, l'estate sarà anche il momento di cedere giocatori. Con Tevez sempre in bilico tra restare un altro anno e andare via subito per abbracciare il sogno mai nascosto del Boca, c'è in lista di partenza Fernando Llorente. Le scelte di Allegri, negli ultimi tempi, hanno premiato Alvaro Morata. Per l'ex Athletic Bilbao è tempo di cambiare casacca.