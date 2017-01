PALERMO, DIEGO LOPEZ: "OPPORTUNITÀ UNICA"

Manca solo il comunicato del Palermo, ma Diego Lopez è il nuovo allenatore rosanero. "Penso che sia un'opportunità unica per me - ha detto l'uruguaiano -. Palermo è una piazza importante, ieri ho incontrato Zamparini e mi ha fatto molto piacere perché mi ha chiesto di far bene e ci crede. Sappiamo che è una situazione complicata, ma anche io credo nella salvezza. Occorre lavorare e parlare poco. Ho la fiducia del presidente e del ds Salerno, me la tengo stretta".