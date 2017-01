Palermo, Diego Lopez nuovo allenatore: "Credo nella salvezza"

Ora è ufficiale: Diego Lopez è il nuovo tecnico del Palermo. L'uruguaiano ex Cagliari e Bologna, 42 anni, ha trovato un accordo con il club del presidente Maurizio Zamparini fino al 30 giugno 2018. "Penso che sia un'opportunità unica per me. Palermo è una piazza importante, la situazione è complicata ma anche io credo nella salvezza", le sue parole. Il neo allenatore rosanero verrà presentato venerdì, alla vigilia della partenza per Napoli.